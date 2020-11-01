شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى توصى بإعارة صالح جمعة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح بإعارة صالح جمعة صانع العاب الفريق فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم مشاركته طوال الموسم الجارى سواء مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق، ومن بعده مع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى بسبب عدم وصول اللاعب للفورمة البدنية والفنية المطلوبة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن فرصة صالح جمعة فى المشاركة ستزداد صعوبة فى الموسم الجديد،فى ظل ارتفاع مستوى محمد مجدى قفشة صانع الألعاب الأساسي، فضلاً عن اتخاذ قراراً بعودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار لسموحة بعد انتهاء اعارته للفريق السكندري، وكذلك عودة محمد شريف الذى يُجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب، فضلاً عن وجود نيه فى التعاقد مع مهاجم أنجبى يُجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم.

وطلبت لجنة التخطيط من موسيمانى حسم مصير صالح جمعة خاصة وأن للأخير الرأى النهائى فى ملف الإبقاء عليه من عدمه، خاصة بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية، ويسعى مسولو النادى لحسم هذه العروض واختيار الأفضل والأنسب منها للنادى واللاعب لكن بعد قرار موسيماني.