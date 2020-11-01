شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يحتفل بتتويج الأهلى بدرع الدوري بصورة مع محمد محمود "بالعكاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار محمود متولى مدافع الأهلى صورة الاحتفال بدرع الدوري مع زميله محمد محمود ، حيث نشر اللاعب صورته مع زميله بالعكاز على حسابه على انستجرام ، لاسيما أن متولى أجرى جراحة الرباط الصليبى ويغيب فترة طويلة عن الملاعب وأيضاً محمد محمود أجرى جراحة غضروف الركبة بعد جراحتين للرباط الصليبى ، واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

الأهلى كان فى حاجة لتسجيل هدف رابع فى شباك طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر فى الموسم الحالى 74 هدف.

فوز الأهلى على الطلائع يحقق معادلة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا فى موسم 2017-2018، لاسيما أنه حقق هذا الموسم 28 فوزاً و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

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والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، يصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).



