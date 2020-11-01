شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمنتخب الصالات فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي منتخب مصر لكرة الصالات مرانه الاول بمعسكره بالامارات استعدادا لخوض مباراتين وديتين امام المنتخب الإماراتي يومي 3 و 5 نوفمبر في إطار الاستعداد لكأس العالم ليتوانيا 2021 ، بعدما خضعت بعثة المنتخب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم لمدينة دبي يوم الخميس الماضي وجاءت نتيجتها سلبية حيث خضعت البعثة للحجر في فندق الإقامة حتي ظهور نتيجة المسحة. Advertisements ويترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ويقود المنتخب المصري هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات. وقرر هشام صالح، المدير الفنى، ضم 14 لاعبا فى رحلة الإمارات هم : محمود عبد الوهاب شوبير وجمال عبد الناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبد الحميد كوكي واحمد عبد القادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وابراهيم بوجي واسلام العقرب وعبد الرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا.

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