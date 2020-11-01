شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نهائي أفريقيا يربك استعدادات الإسماعيلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الارتباك فرضت نفسها على استعدادات الإسماعيلى للموسم الجديد لاسيما بعد إعلان الاتحاد الأفريقى "كاف" تأجيل مباراة الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأفريقى التي تجمع الزمالك والرجاء المغربى للأربعاء المقبل والمباراة النهائية التي تجمع الأهلى والفائز من الزمالك والرجاء ليوم 27 نوفمبر المقبل، لاسيما أن الدراويش رفض الحصول على راحة عقب نهاية مبارياته للدوري انتظارًا لتحديد الاتحاد العربى موعد مباراة الإسماعيلى مع الرجاء المغربى بالبطولة العربية عقب انتهاء بطل المغرب من منافسات بطولة دوري الأبطال الأفريقى الأمر الذى يؤكد أن الفريق الأصفر سوف يواصل الانتظار لنهاية نوفمبر على أمل تحديد موعد مناسب لظروف الرجاء حال صعوده للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أعلنت فى وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائى والنهائى، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربى والإسماعيلى والاتحاد والشباب السعوديين،وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 48 هدف.

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وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،