شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا عن صورة ابنه مع درع الدورى: بألف معنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم مؤمن زكريا عن سعادته الكبيرة، بالاستقبال الذى حظي به مع أسرته في مبارة تتويج الأهلي بدرع الدوري فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصرى.

ونشر مؤمن صورة لنجله إلى جانب درع الدوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق عليها"صورة بألف معني".



مؤمن زكريا

وسلم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36

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نجل مؤمن زكريا

وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

وكان أعرب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سعادته لوصول مؤمن زكريا إلى الاستاد خلال المباراة التي أقيمت بين الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس، وكتب النادى"إكتملت فرحتنا برؤيتك.. معاك يا أهلي"، وفي تغريدة أخرى علق النادي على صور لاعبي الأهلي من بينهم مؤمن زكريا"كلنا في ضهرك".