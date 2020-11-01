شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. بركات يتعادل للأهلي بهدف قاتل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد بركات، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدير منتخب الفراعنة الحالي، فى إحراز هدف عالمي فى شباك نادى الزمالك فى الوقت القاتل من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3-3 موسم 2009/2010 وشهدت الجولة السابعة والعشرين من موسم 2010 مباراة مثيرة بين الأهلي والزمالك وكان الفريق الأبيض متقدماً حتى انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 3/2، ولكن محمد بركات نجح في احراز هدف التعادل لناديه في الوقت القاتل ليمنع تعرض فريقه للهزيمة، كما نجح في الحفاظ على رقمه الفريد الخاص بعدم تعرضه لأي هزيمة في مباريات القمة أمام الزمالك وهو لاعباً بالأهلي.

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