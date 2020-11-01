الامارات | مدرب اسكتلندي يهاجم محمد صلاح بعد فوز ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اسكتلندي يهاجم محمد صلاح بعد فوز ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهم مدرب فريق وست هام، الاسكتلندي ديفيد مويس، النجم المصري محمد صلاح بالغطس، بعد حصوله على ركلة جزاء خلال مباراة وست هام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1 وانتزاع الصدارة مؤقتاً.

وكان محمد صلاح قد حصل على ركلة في الدقيقة 42 وقام بتسديدها ولم يعلق حكم تقنية الفيديو أو يتدخل في القرار الذي جاء نتيجة احتكاك مدافع وست هام مع محمد صلاح.

وقال مويس في تصريحات صحفية عقب اللقاء:” قدمنا مباراة جيدة ضد ليفربول، وقرارات الحكم لم تكن في صالحنا، و كان يمكننا الخروج بنقطة حتى أمام الخصم، لا أعتقد أن ركلة الجزاء التي حصل عليها ليفربول صحيحة، محمد صلاح ألقى بنفسه على الأرض، وكنت أنتظر أن يشهر الحكم في وجهه ورقة صفراء للتمثيل لكنه فاجأني بالإعلان عن ركلة جزاء”.

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