شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستقر على إجراء قرعة الدورى الجديد منتصف نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية، إقامة قرعة الدورى الجديد منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتحديد الموعد الرسمى لانطلاق بطولة الدورى وانتهائه، وشروط الموسم الجديد، وأيضا تحديد موقف فريق المصرى والملعب الذى يستضيف مباريات الفريق فى الموسم المقبل وهل يستمر بلعب مبارياته على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية أمام ملعب أخر وهو ما سيتم حسمه فى قرعة الدوري.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه من الصعب مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا حتى هذا الموعد، وأوضحوا مسئولو اتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار الكاف بشأن تعديل مواعيد القيد الأفريقي بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية، وفى حالة استمرار هذه المواعيد ستكون الأندية المصرية مضطرة للاحتفاظ بلاعبيها فى الموسم الجديد، أو الاستغناء عن بعض اللاعبين قبل النهائى الأفريقي.

وينتظر اتحاد الكرة المصرى، خطاب نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن القيد الأفريقي وقائمة الفريق المتأهلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعدما تم تحديد يوم 27 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة النهائية بين الأهلى والمتأهل من الزمالك والرجاء المغربى، فى المباراة التى ستقام بينهما يوم 4 نوفمر على ستاد القاهرة الدولى.

وقال "كاف" فى بيان سابق له، أن هناك فترتى قيد للأندية الموسم المقبل، الأولى فى الفترة من 21 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، والفترة الثانية من 5 نوفمبر وحتى 19 من نفس الشهر، ولم يتطرق الكاف إلى تعديل هذه المواعيد بعد تأجيل المباراة النهائية للنسخة الحالية حتى 27 نوفمبر المقبل.

ولم يٌحدد الكاف مصير المواعيد الجديدة للقيد الأفريقى، فى ظل أن المباراة النهائية لدورى الأبطال ستقام يوم 27 نوفمبر، وتم تحديد يوم 11 نوفمبر موعدًا لغلق باب القيد المحلى فى الدورى المصرى، الأمر الذى سيضع الفرق المتأهلة فى مأزق، حيث سيكون الفريق مجبرا على عدم الاستغناء عن أى لاعب مقيد فى قائمته الأفريقية بسبب النهائى الذى سيقام بعد غلق القيد.