شكرا لقرائتكم تأجيل دورى أبطال أفريقيا يربك حسابات الإسماعيلى.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الارتباك فرضت نفسها على استعدادات الاسماعيلى للموسم الجديد لاسيما بعد إعلان الاتحاد الافريقى الكاف تأجيل مباراة الدور نصف النهائى لدورى الابطال الافريقى التى تجمع الزمالك والرجاء المغربى للأربعاء المقبل والمباراة النهائية التى تجمع الأهلى والفائز من الزمالك والرجاء ليوم 27 نوفمبر المقبل، لاسيما أن الدراويش رفض الحصول على راحة عقب نهاية مبارياته للدورى انتظاراً لتحديد الاتحاد العربى موعد مباراة الاسماعيلى مع الرجاء المغربى بالبطولة العربية عقب انتهاء بطل المغرب من منافسات بطولة دورى الابطال الافريقى الأمر الذى يؤكد أن الفريق الأصفر سوف يواصل الانتظار لنهاية نوفمبر على أمل تحديد موعد مناسب لظروف الرجاء حال صعوده للمباراة النهائية لدورى الابطال الافريقى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أعلنت فى وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائى والنهائى، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربى والإسماعيلى والاتحاد والشباب السعوديين،وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 48 هدف.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،

وفى شأن مختلف، تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.