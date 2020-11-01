شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة قرعة الدوري منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية على إقامة قرعة الدوري الجديد منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتحديد الموعد الرسمي لانطلاق بطولة الدوري وانتهائه، وشروط الموسم الجديد، وأيضًا تحديد موقف فريق المصري والملعب الذى يستضيف مباريات الفريق في الموسم المقبل وهل يستمر بلعب مبارياته على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية أمام ملعب آخر وهو ما سيتم حسمه في قرعة الدوري.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه من الصعب مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا حتى هذا الموعد، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار كاف بشأن تعديل مواعيد القيد الأفريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية، وفى حالة استمرار هذه المواعيد ستكون الأندية المصرية مضطرة للاحتفاظ بلاعبيها فى الموسم الجديد، أو الاستغناء عن بعض اللاعبين قبل النهائى الأفريقى.

وينتظر اتحاد الكرة المصرى، خطاب نظيره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن القيد الأفريقى وقائمة الفريق المتأهلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعدما تم تحديد يوم 27 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة النهائية بين الأهلى والمتأهل من الزمالك والرجاء المغربى، فى المباراة التى ستقام بينهما يوم 4 نوفمر على استاد القاهرة الدولى.

وقال "كاف" في بيان سابق له، إن هناك فترتي قيد للأندية الموسم المقبل، الأولى في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، والفترة الثانية من 5 نوفمبر وحتى 19 من نفس الشهر، ولم يتطرق كاف إلى تعديل هذه المواعيد بعد تأجيل المباراة النهائية للنسخة الحالية حتى 27 نوفمبر المقبل.

ولم يٌحدد الكاف مصير المواعيد الجديدة للقيد الأفريقى، فى ظل أن المباراة النهائية لدورى الأبطال ستقام يوم 27 نوفمبر، وتم تحديد يوم 11 نوفمبر موعدًا لغلق باب القيد المحلى فى الدورى المصرى، الأمر الذى سيضع الفرق المتأهلة فى مأزق، حيث سيكون الفريق مجبرا على عدم الاستغناء عن أى لاعب مقيد فى قائمته الأفريقية بسبب النهائى الذى سيقام بعد غلق القيد.