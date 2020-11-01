شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبيه لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني برنامجا بدنيا للاعبين لتجهيزهم للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد صعود الفريق على حساب الوداد المغربي لينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، وأنهى الأهلي مشواره في بطولة الدوري العام بنهاية مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس السبت على ملعب السلام، والتي شهدت احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ورفض مسئولو نادى وادى دجلة ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام للأهلي، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وأنهى الأهلى اتفاقه مع دجلة لشراء بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.