جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2020/2019 “تتويج السعيد بفضل ركلات الجزاء”

انتزع صانع الألعاب الدولي المصري، عبد الله السعيد، لقب هداف الدوري المصري الممتاز عن موسم 2020/2019، بفارق هدفين عن لاعب وسط إنبي المعار من الأهلي، محمد شريف، الذي سجل 14 هدفًا رغم مركزه كجناح.

وحسم لاعب وسط نادي بيراميدز، عبد الله السعيد، المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 برصيد 16 هدفًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى منحه مهمة تنفيذ ركلات الجزاء التي تحصل عليها بيراميدز على مدار الموسم، ليُسجل السعيد 6 أهداف من ركلات جزاء، على النقيض من محمد شريف الذي لم يكن متخصص تنفيذ ركلات الجزاء في إنبي، وسجل ركلتي جزاء فقط خلال الجولة 33 أمام المقاولون العرب.

واحتل المهاجم الزامبي ولاعب نادي الجونة، والتر بواليا، المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفًا، بفارق هدفين عن التونسي لنادي المقاولون العرب، سيف الدين الجزيري، والذي تساوى في نفس عدد الأهداف مع هداف نادي الزمالك مصطفى محمد.

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وللموسم الثاني على التوالي، ينجح المدافع الهداف، محمود علاء، في احتلال أحد المراكز المتقدمة بجدول ترتيب هدافي الدوري، فبعد تسجيله 15 هدفًا لنادي الزمالك الموسم الماضي، سجل 10 أهداف هذا الموسم بالتساوي مع هداف نادي سموحة، حسام حسن، المطلوب فيه 35 مليون جنيه مصري من قبل رئيس ناديه فرج عامر، لبيعه خلال الميركاتو الصيفي.

ويُعد صانع الألعاب الشاب، ناصر ماهر، ثاني أكثر لاعب تأثيرًا في منافسات الدوري المصري الممتاز بموسم 2020/2019، بعد عبد الله السعيد، إذ تسبب في 17 هدف لفريق سموحة الذي أعير له من الأهلي في صيف 2019، بواقع 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2020/2019 “محدث”

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