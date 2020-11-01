المجد السكندري يلتحق بدلفي إلى الدوري المصري الدرجة الثالثة

إلتحق نادي المجد السكندري بشقيقه دلفي إلى مسابقة الدوري المصري الدرجة الثالثة مطلع هذا الأسبوع، بفضل الفوز العريض الذي حققه على نادي الدخيلة بنتيجة 4/صفر، ليمثل محافظة الاسكندرية مع دلفي في القسم الثالث الموسم المقبل 2021/2020.
وكان نادي دلفي السكندري قد تمكن من الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة بعدما سجل نفس نتيجة المباراة الشهيرة بين بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، بالفوز 2/8 أمام فريق استيا.
كما تأهل فريق سيدي غازي بعدما فاز على شقيقه سنهور ليصعد رسميًا إلى القسم الثالث، علمًا بأن التعادل كان يكفيه لتحقيق التأهل.
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