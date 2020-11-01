جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2020/2019 “الترتيب النهائي لدوري مؤمن زكريا”

انتهى الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 بشكل رسمي ليلة السبت 31 أكتوبر 2020، بثلاث مباريات، وتسلم النادي الأهلي لقب المسابقة للمرة الـ 42 في التاريخ، بعد أن هزم طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد على ملعب السلام الدولي في القاهرة بحضور مؤمن زكريا الذي تقرر تسمية هذا اللقب باسمه بسبب ظروفه الصحية الصعبة التي يمر بها منذ يناير 2019.

وافتتحت مباريات الجولة 34 من الدوري المصري بمواجهة بين سموحة واف سي مصر، وانتهت بفوز سموحة بهدفين دون رد، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

وفي المباراة الثانية، قلب بيراميدز تأخره أمام المقاولون العرب بهدفين إلى تعادل 2/2، ليُنهي الموسم في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، ويعود للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي خسر لقبها أمام نهضة بركان المغربي الأسبوع الماضي.

وكانت مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة هذا الموسم، وشهدت تسجبل وليد سليمان وجيرالدو دا كوستا ومحمود كهربا، واستعان خلالها المدير الفني بيتسو موسيماني بعدد كبير من اللاعبين صغار السن أمثال “عربي بدر وشادي رضوان ومحمد فخري”، بالاضافة لبدلاء لا يشاركون بصفة مستمرة مثل صالح جمعة وعلي لطفي وآليو بادجي وأحمد الشيخ.

وجمع الأهلي بعد فوزه على الجيش 89 نقطة من 28 انتصار و5 تعادلات، وخسارة وحيدة حدثت أمام الزمالك بعد استئناف الموسم الذي تجمد بفعل جائحة فيروس كورونا من مارس حتى أغسطس.

وانتزع نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 68 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيده بسبب تغيبه عن مباراة القمة أمام الأهلي في نهاية شهر فبراير 2020، ليضمن بذلك الترشح إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم تأهل المقاولون العرب إلى الكونفدرالية بعد احتلاله للمركز الرابع، بسبب انتهاء مباريات كأس مصر موسم 2020/2019 بعد غلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لباب تسجيل الأندية المشاركة في مسابقاته القارية.

وودعت أندية حرس الحدود وطنطا واف سي مصر منافسات دوري الأضواء والشهرة بعد احتلالهم للمراكز الثلاث الأخيرة في جدول الترتيب.

ونجا نادي وادي دجلة من الهبوط بعدما جمع 35 نقطة بفارق نقطتين فقط عن حرس الحدود.

ونجح نادي أسوان في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز بجمعه لـ 37 نقطة في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن الجونة الذي رحل عنه مدير الكرة “حسام غالي” الأسبوع الماضي.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2020/2019 “الترتيب النهائي لدوري مؤمن زكريا”