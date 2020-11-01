فايلر يهنئ الأهلي باستلام درع الدوري: «جزء من عملي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على توجيه التهنئة للنادي بمناسبة تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز. ونشر فايلر عبر حسابه بانستجرام صورة لدرع الدوري، معلقا: «جزء من عملي، مبروك للأهلي». ورحل فايلر عن الأهلي بنهاية سبتمبر الماضي بعد فسخ تعاقده مع النادي وتولى موسيماني الولاية الفنية خلفا له. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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