شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: موسيماني صاحب شخصية قوية.. «دماغه كلها كرة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، قائلاً:«الراجل دماغه كلها كرة».

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: «موسيماني يتميز بطريقة لعب معينة ويهتم ويركز في عمله بشكل كبير ويهتم بجميع التفاصيل ويمتلك شخصية قوية».

وشدد على أن موسيماني يهتم كثيراً بتحركات اللاعبين بدون كرة وضرورة تسليم الكرة من قدم لقدم، فضلاً عن العوامل النفسية المميزة في تعاملها مع اللاعبين.

وأكد عبدالحفيظ على أن التتويج بالدوري هو ثمار جهد وتعب في موسم شاق وطويل، مشيراً إلى أن روح الأهلي حققت البطولة في النهاية بغض النظر عن رحيل بعض اللاعبين في منتصف الموسم.

وواصل: «ربما عودة المصابين تكون هي الفائدة الأكبر من تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وأتم حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي: «افرحوا ناديكم الأكبر في أفريقيا، وننتظر دعمكم من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال».