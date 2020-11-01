شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك ينتقد الرجاء: «ننسحب وتصعدوا انتوا وخلاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من موقف نادي الرجاء المغربي ومحاولاته لتأجيل مباراة العودة أمام الزمالك. وقال أنور: الرجاء يحاول الضغط علي حكم المباراة بعدما فشل في الهروب من المباراة. وكتب عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك«: «هو الرجاء عاوز ايه مش فاهم الماتش اتأجل مرتين بسببك والنهائي اتاجل بسببك ودلوقتي بتضغط علي الكاف علشان الحكم وتحط الحكم تحت ضغط طيب ايه رايك ننسحبلك وتصعد انت». الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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