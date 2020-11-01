شكرا لقرائتكم خبر عن فارس عوض عن أحمد حجازي:«رجل يمنح فرصة الحصول ‏على الفوز»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى المعلق الإماراتي فارس عوض، بمستوى الدولي المصري أحمد حجازي، المنضم حديثاً لصفوف اتحاد جدة، وما قدمه خلال ديربي جدة أمام النادي الأهلي.

وقدم حجازي مباراة كبيرة في أول ظهور له بقميص اتحاد جدة وساهم في فوز «النمور» بالديربي على حساب الأهلي بثنائية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

وكتب عوض عبر حسابه الرسمي بتويتر: «لا يمكنك شراء الفوز ولكن بإمكانك التعاقد مع رجل يمنح فرصة الحصول عليه».

وأتم تغريداته: «الحجازي والحب من أول ديربي».