شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع قناة الأهلي منتقداً سيف زاهر: «حاجة تفقع المرارة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إبراهيم المنيسي، الكاتب الصحفي ومقدم برنامج «ملك وكتابة» على شاشة قناة النادي الأهلي، الإعلامي سيف زاهر. وكتب المنيسي عبر حسابه الرسمي بتويتر: «بجد حاجة تفقع المرارة.. مذيع في برنامجه وليلة فرحة الاهلى بتتويجه يقول لك الأهلى فرحته كبيرة بالبطولة.. وكمان الزمالك فريق كبير.. الخطيب الهداف الكبير.. وحازم إمام موهبة كبيرة!». وواصل: «يا عمنا وكتاب الله.. الأهلى هو البطل.. ولا مجال في التتويج للترضية.. وتوزيع الكلام ببطاقة التموين!». وكان زاهر قد تناول فرحة الأهلي بلقب الدوري الممتاز، متحدثاً عن فرحة الزمالك أيضاً بإنهاء الموسم وضمان الوصافة، فضلاً عن الحديث عن أساطير كلا القطبين. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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