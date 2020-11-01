شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: نجل مؤمن زكريا سبب مشاجرة كهربا مع محمد فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي هاني حتحوت، أسباب المشادة التي وقعت بين محمود كهربا جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، خلال تسلم الفريق الأحمر درع الدوري الممتاز عقب مباراته أمام طلائع الجيش.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد».

وكان كهربا قد أكد في تصريحات تليفزيونية عبر «أون تايم سبورتس» مع الإعلامي إبراهيم فايق أنه فوجىء بدفع محمد فضل له خلال تسلم درع الدوري.