شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يتغنى بتتويج الأهلي بالدوري.. ويسرد أرقامه القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على توجيه التهنئة لجماهير النادي الأهلي بمناسبة تتويج فريقها بلقب الدوري المصري الممتاز. وكتب الحساب الرسمي لـ «فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بطل الدوري المصري 2019-20020 عن جدارة». وتابع حساب «فيفا»: «للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه برقم قياسي». وواصل: «74 هدفاً كأقوى هجوم و8 أهداف في مرماه كأقوى دفاع». وأتم: «رقم قياسي جديد 89 نقطة في الدوري، و28 فوز عادل بهم رقمه القياسي، مبروك للأهلي ولجماهير القلعة الحمراء». الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

كانت هذه تفاصيل خبر «فيفا» يتغنى بتتويج الأهلي بالدوري.. ويسرد أرقامه القياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.