شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوجه رسالة لـ «فايلر» عقب تتويج الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غازل بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، عقب تتويج الفريق الأحمر بالدوري المصري الممتاز. ونشر موسيماني عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة تجمعه بالمدير الفني السابق للأهلي وعلق عليها: «كل التقدير للمدير الفني فايلر، لقد حضرت لإكمال ما قدمه». وواصل: «فايلر هو من حصد لقب الدوري وحرصت على أن أكمل طريقته الأنيقة». وتسلم الأهلي مساء السبت درع الدوري الممتاز عقب تتويجه به للمرة 42 عبر تاريخه. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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