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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حظر جديد في بريطانيا.. ما مصير الدوري الإنجليزي

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فرض حظر جديد في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد تزايد الإصابات مؤخرا.



وحسب ما أعلنه جونسون، فإن الحظر سيتم تطبيقه بداية من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وسيستمر لـ4 أسابيع، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تنفيذ الإجراءات الجديدة يوم الأربعاء المقبل.

ومع ظهور حظر جديد في بريطانيا بسبب فيروس كورونا، تتساءل جماهير كرة القدم عن مصير الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما كشفته صحيفة "ميرور" البريطانية بالتفصيل بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني.

نعم للاستمرار

أشارت الصحيفة إلى أن جونسون تلقى سؤالا في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه القرار، وكان يتعلق باستمرار الدوري الإنجليزي، وأجاب عليه قائلا: "نعم لاستمرار الدوري الممتاز".

وبعد المؤتمر الصحفي مباشرة، أوليفر دودن، وزير الشئون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التغييرات تعني أن على الناس العمل من المنزل إذا أمكن ذلك، ولكن في حالة عدم توفر ذلك، يُسمح بالسفر إلى مكان العمل".

وأوضح الوزير البريطاني: "هذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المسابقات الرياضية المحترفة التي تقام بدون جمهور، وإنتاج الأفلام والتلفزيون، وأعمال الاتصالات".

هذه التأكيدات الرسمية تعني أن الدوري الإنجليزي الممتاز لن يتأثر بالقرارات الجديدة التي تم اتخاذها، على الأقل حتى الآن.

في الوقت ذاته تظل فكرة عودة المشجعين إلى الملاعب في المستقبل القريب غير مرجحة للغاية، ومن المتوقع أن يستمر اللعب بلا جمهور حتى عام 2021 على أقل تقدير.

دروس الماضي

من جانبه، يعتقد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن البريمييرليج مستعد جيدا للاستمرار بشكل طبيعي خلال فترة الحظر الجديدة، مشيرا لوجود إجراءات اختبار صارمة تسمح بسير المنافسة دون إيقاف، كما يتم إجراء آلاف المسحات كل أسبوع للاعبين وطواقم الأندية، للكشف عن الإصابة بالفيروس.

ونقلت "ميرور" تصريحا لماسترز، قال فيه: "لا نشعر بأن نظام اللعب خلف الأبواب المغلقة في خطر خلال الوقت الحالي، ونعتقد أننا تمكنا من تقديم نموذج ناجح بعد عودة المسابقة، في الوقت الحالي نحن سعداء وكذلك الحكومة، لأن بإمكاننا الاستمرار".

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس/ آذار الماضي بعد تفشي جائحة كورونا حول العالم، وكانت المسابقة مهددة بالإلغاء، في ظل ضبابية الوضع وقتها، قبل أن تعود في يونيو/ حزيران مع محاذير مشددة لمنع تفشي المرض.

ووضعت أندية الدوري الممتاز خطة لتجنب سيناريو الموسم الماضي، والاتفاق على طريقة لإنهاء الموسم بشكل طبيعي إذا تعذر استمرار المباريات، حيث ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أندية البريمييرليج العشرين ستصوت على تلك البروتوكولات في حالة تعليق الموسم.

وستحتاج الأندية إلى تحديد عدد المباريات التي يجب لعبها حتى ينتهي الموسم ولا يتم إعلانه لاغيا، ويُعتقد أن هذا العدد سيكون تقريبا ثلثي المباريات، مما يعني أنه سيتعين إكمال حوالي 25 جولة حتى لا يتم إلغاء هذا الموسم.

وتم تحديد موعد الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبيل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل.

ماذا عن دوري أبطال أوروبا؟

بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي فرضت فترة حظر جديدة، حيث قامت ألمانيا وفرنسا بالإجراء نفسه الأسبوع الماضي.

وحسب الجدول الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للأندية، فمن المقرر أن ينتهي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في 28 يناير/ كانون الثاني القادم كحد أقصى.

الإجراءات الجديدة تحظر السفر بين الدول باستثناء رحلات العمل، ما يعني أن الفرق المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي لن تجد أي عائق لخوض المباريات.

ولكن في حال حدوث أي مستجدات، سيتعين على الأندية التي لا تستطيع استضافة المباريات على أرضها أن تحدد ملعبا محايدا، وإذا لم يتمكن النادي من العثور على ملعب بديل، فسوف يصبح خاسرا بنتيجة 0-3.

وإذا تعذر استكمال مرحلة المجموعات بحلول الموعد النهائي المذكور، ستقرر اللجنة التنفيذية لليويفا أي الأندية ستتأهل من دور المجموعات.