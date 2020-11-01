شكرا لقرائتكم موسيمانى يضع برنامجا بدنيا للاعبى الأهلى لتجهيزهم لنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى برنامج بدنى للاعبين لتجهيزهم للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد صعود الفريق على حساب الوداد المغربى لينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، وأنهى الأهلى مشواره فى بطولة الدورى العام بنهاية مباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس السبت على ملعب السلام، والتى شهدت احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

ورفض مسئولو نادى وادى دجلة ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام للأهلي، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وأنهى الأهلى اتفاقه مع دجلة لشراء بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.