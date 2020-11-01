شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تطالب الأندية باختيار ملعبهم في الدورى الجديد 2020/2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى من أندية الدورى الممتاز إرسال الملعب الذى سيخوض عليه كل فريق مبارياته فى بطولة الدورى استعدادا للموسم المقبل 2020 / 2021، والمرجح انطلاقه نهاية شهر نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال الموافقة الأمنية من المحافظة التابع لها فريقه بموافقة الجهات الأمنية على استضافة هذا الملعب لمباريات الفريق فى بطولة الدورى أو كأس مصر.

على صعيد مختلف، رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مقترح إقامة دورى الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدورى فى نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الاوليمبى الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

كما اتفق معظم الأندية مع اتحاد الكرة على صعوبة تطبيق دورى المجموعتين لعدم جدواه من الناحية الفنية والتسويقية بعد تطبيقه منذ عدة مواسم وتم الاتفاق على إقامة دورى المجموعة الواحدة وضغط المباريات فى ظل وجود قائمة الـ30 لاعبا.