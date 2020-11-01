بطولة فرنسا: رين يهزم بريست ويلحق بسان جرمان وليل الى الصدارة

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باريس: تغلب رين على بريست 2-1 في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم ليلتحق بالصدارة مع فريقي باريس سان جرمان وليل السبت.
ورفع رين رصيده الى 18 نقطة وهو عدد النقاط ذاته بحوزة سان جرمان الذي يحل ضيفا على نانت لاحقاً، في حين يختتم ليل المرحلة باستضافة لين في مباراة قوية الاحد.
وافتتح بريست التسجيل بواسطة فرانك هونورا مستغلا كرة رأسية من البينيني ستيف ميشال مونييه (58)، ليرد عليه رين بهدفين لقائده داميان دا سيلفا من كرة رأسية (66) والمغربي نايف أكرد بكرة رأسية ايضا مستغلا ركلة حرة نفذها بنجامين بوريغو (70)
والفوز هو الاول لكتيبة المدرب جوليان ستيفان بعد صيام دام خمس مباريات في مختلف المسابقات.
يذكر ان رين يخوض غمار مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه هذا الموسم.
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