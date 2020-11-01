شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بالموافقات الأمنية استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أندية الدوري الممتاز إرسال الملعب الذى سيخوض عليه كل فريق مبارياته في بطولة الدوري استعدادًا للموسم المقبل 2020 / 2021، والمرجح انطلاقه نهاية شهر نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال الموافقة الأمنية من المحافظة التابع لها فريقه بموافقة الجهات الأمنية على استضافة هذا الملعب لمباريات الفريق في بطولة الدوري أو كأس مصر.

على صعيد مختلف، رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مقترح إقامة دوري الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدوري في نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبي الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

كما اتفق معظم الأندية مع اتحاد الكرة على صعوبة تطبيق دوري المجموعتين لعدم جدواه من الناحية الفنية والتسويقية بعد تطبيقه منذ عدة مواسم وتم الاتفاق علي إقامة دوري المجموعة الواحدة وضغط المباريات في ظل وجود قائمة الـ30 لاعبًا.