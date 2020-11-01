شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة قطر كلاسيك للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، منافسات بطولة قطر كلاسيك لرجال الإسكواش والتى تستمر حتى السابع من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين وفى مقدمتهم محمد الشوربجى المصنف الأول عالميًا وعلى فرج المصنف الثانى، وطارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع.

وكان كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، قد انسحب من البطولة، بسبب إصابته فى الأنكل، وحل النيوزلاندى بول كول مكان عبد الجواد فى جدول المنافسات، ويعتبر كريم عبد الجواد هو ثالث بطل مصرى ينسحب من منافسات البطولة، حيث انسحب بطل العالم للناشئين ولاعب النادى الأهلى للاسكواش مصطفى عسل المصنف رقم 18 على العالم، وكذلك وزاهد سالم من البطولة، على أثر مخالطتهما لحالة مصابة بكورونا، ويخضع كلا اللاعبين حاليًا للعزل الذاتى بعدما ثبتت إصابة أفراد الأسرة المقربين بـ COVID -19، فيما لم يتلق أى من اللاعبين نتيجة اختبار إيجابية فى الوقت الحالي.

ووفقا لذلك، يحل الفرنسى فيكتور كروين مكان عسل فى القرعة ويلعب مع الإنجليزى جورج باركر فى الجولة الأولى، فيما جيمس ويلستروب، المصنف الأول عالميًا سابقًا، مباشرة إلى الدور الثانى بعد انسحاب زاهد سالم. وتنطلق منافسات بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى الأول من نوفنبر المقبل وحتى السابع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تقدر بحوالى 175 ألف دولار، كأحد البطولات البلاتينية لرجال الاسكواش.

جدير بالذكر أن التصنيف الجديد للاسكواش المقرر صدوره فى الأول من نوفمبر المقبل سيشهد تغييرات كبيرة، حيث سيصعد على فرج إلى قمة التصنيف من جديد بعد تتويجه مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، وسيحدث نفس الأمر فى تصنيف السيدات حيث تعود نور الشربينى إلى الصدارة بعد تتويجها بذات البطولة على حساب نوران جوهر، والتى تصدرت التصنيف فى يوليو الماضى عقب اعتزال البطلة المصرية رنيم الوليلى.

كان مصطفى عسل قدم عروضا قوية فى بطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة فى بداية أكتوبر الجارى ووصل إلى الدور نصف النهائى قبل أن يخسر أمام على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا.