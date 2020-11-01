كومان ينتقد التحكيم من جديد ويتهم هؤلاء بالتسبب في تعادل برشلونة مع آلافيس!

أرجع المدير الفني لنادي برشلونة “رونالد كومان” سبب التعادل المُحبط أمام ديبورتيفو آلافيس (1/1)، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، إلى غياب النجاعة الهجومية أمام المرمى من الخط الأمامي المكون من “ليونيل ميسي وأنسو فاتي وأنطوان جريزمان”.

وناقش المدرب الهولندي طريقة لعب برشلونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بعد انتهاء المباراة ليلة أمس السبت، بقوله “الفريق يصل كثيراً إلى المرمى ولكنه يفشل في استغلال الفرص”.

وعلل كومان حديثه “الشوط الأول كان معقدًا، فقد أغلقوا المساحات وتراجعوا إلى نصف ملعبهم وفي الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وكان لدينا العديد من الفرص ولكننا افتقدنا إلى النجاعة الهجومية”.

وعن تغيير اليافع المتألق “أنسو فاتي” في وقت مبكر من الشوط الثاني، اعترف كومان أن اللاعب حصل علي فرصته كاملة، وأراد من تغييره ضخ دماء جديدة في الخط الأمامي، قائلاً “أردنا تغيير الديناميكيات. لقد تعرضت لانتقادات بسبب إجراء تبديلات في وقت متأخر من المباريات الماضية، واليوم بدأت استخدام التبديلات في وقت مُبكر”.

ضياع النقاط وغياب النجاعة الهجومية

عبر مدرب برشلونة عن قلقه من استمرار نزيف النقاط الذي لازم فريقه على مدار الأربع مباريات الماضية، حيث فشل برشلونة في تحقيق أي فوز بمباريات الدوري الاسباني منذ التعادل مع اشبيلية، فقد سقط في فخ الخسارة أمام خيتافي ثم ريال مدريد، وعاد ليتعادل هذا الأسبوع أمام آلافيس.

وأوضح رونالد كومان “بالطبع أنا قلق بشأن الحصول على نقطتين من أصل 12، طريقة اللعب والأسلوب جيدان إلى حد ما، ولكن ما يقلقني هو الكفاءة الهجومية للفريق أمام المرمى”.

وأردف قائلاً “لا يمكن لفريق مثل برشلونة أن يخلق الكثير من الفرص كما فعل أمام آلافيس ولا يسجل سوى هدفًا واحدًا فقط. لقد كان لدينا العديد من التسديدات على المرمى، لكن جميع عناصر خط الهجوم كانوا يسددون نحو دفاع الخصم الذي كان مصطفاً أمام مرماه بشكل سليم”.

وواصل حديثه :”لا يمكنك انتقاد أداء الفريق، نحن لعبنا بشكل جيد، لكننا لم نستغل الفرص التي كانت لدينا. لا اليوم ولا أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي”.

وعن حكم المباراة الذي لم يحتسب الكثير من الأخطاء للبرسا، قال كومان “لقد قلت الكثير بالفعل عن وضع التحكيم (يقصد تصريحه بعد مباراة الكلاسيكو) واليوم لن أقول أي شيء آخر”.

وختم كومان بالإجابة حول سؤال عن طريقة جلوسه على مقاعد البدلاء حيث انتقد بعدم التفاعل كثيراً مع المباراة وقال “أنا على مقاعد البدلاء؟ إذا كنت ستنتقدني بسبب ذلك، فمن الأفضل أن توقف ذلك”.