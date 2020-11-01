زيدان: لا تركزوا مع وسائل الإعلام..أُدرك إمكانيات هازارد وسنتعامل معه بهدوء!

أوصى مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” لاعبي فريقه بضرورة نسيان ما يقال عنهم في وسائل الإعلام لمواصلة الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الريال على هويسكا بنتيجة 1/4، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق في الدوري الإسباني.

وقال مدرب ريال مدريد في مؤتمر ما بعد المباراة “يتحدثون عنا في وسائل الإعلام عندما لا نسجل أو لا نلعب بشكل جيد، عندما لا تسير الأمور على ما يُرام فنحن بحاجة إلى بعث الطاقة بيننا، فالتركيز مع ما يحدث في الخارج لن يساعد”.

وأضاف زيدان “كان من المهم حصد المزيد من النقاط، لقد لعبنا أمام هويسكا اليوم بعد مباراتين بذلنا خلالهما الكثير من الجهد (برشلونة ومونشنجلادباخ)، كنا نفكر في هذه المباراة فقط، والآن علينا أن نرتاح ونستمتع بالنقاط الثلاث، ثم نرى كيف سنستعد لمواجهة الإنتر”.

وعن مشاركة إدين هازارد كأساسي بعد فترة غياب طويلة، أوضح “هازارد لم يحتفل جيدًا بالهدف الذي سجله أمام هويسكا، لا توجد مشكلة في ذلك، ما يمكنني قوله هو أنني سعيد، وهو سعيد بهدفه وزملائه أيضًا كذلك، إنه انتصار، ثلاث نقاط، أربعة أهداف، وعلينا أن نكون سعداء، هذه حقيقة”.

ودفع زيدان بإدين هازارد (29 عامًا و106 مباريات دولية مع بلجيكا) في تشكيلة الريال الأساسية للمرة الأولى منذ خروجه من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 2020/2019 أمام مانشستر سيتي، علمًا بأنه دخل بديلاً في مباراة مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء الماضي بعد عودته من إصابة عضلية.

واستلم نجم تشلسي الانجليزي السابق الكرة في منتصف ملعب هويسكا، فتقدّم واطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة بقدمه اليسرى، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس المرمى “فيرنانديز” في الدقيقة 40، ليبدأ بعدها مهرجان من الأهداف.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني لإدين هازارد مع ريال في 24 مباراة ضمن مختلف المسابقات، والاول منذ أكتوبر 2019، إذ عرقلت بداية مسيرته مع الفريق الملكي سلسلة اصابات منذ انتقاله من تشيلسي مقابل نحو 100 مليون يورو.

واشاد زيدان بمستوى هازارد حين قال “أنا سعيد جدًا بالعرض الذي قدمه. خاض 20 دقيقة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ (الاربعاء) واليوم عدد أكبر من الدقائق. الجميع يدرك المهارات التي يتمتع بها ادين. لقد سجل هدفا جيدا كنا في حاجة اليه في الشوط الاول، لأن الامور اختلفت تماما بعده”.

وواصل “فينيسيوس جونيور أم هازارد؟ يمكنك أن ترى الكثير من الأشياء داخل الملعب، كلاهما يلعب على الجهة اليسرى، سنرى..يجب أن نتعامل بهدوء مع هازارد حتى يستعيد مستواه بشكل كامل، نحن نعرف قيمته جيدًا”.

كما أكد زيدان خلال حديثه “نحن لسنا مُتفاجئين بما يقدمه فيدي فالفيردي، لديه العديد من المميزات، وأنا سعيد بأهدافه”.

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