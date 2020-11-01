شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من محمد فضل عقب مشادته مع كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، رسالة لجماهير الأهلي عقب التتويج بالدوري الممتاز ونهاية الموسم الكروي في مصر.

وكان فضل قد دخل في مشادة مع محمود كهربا أثناء تسلم الأهلي درع الدوري مساء السبت بعد مباراة طلائع الجيش.

وكتب فضل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «موسم شاق وظروف استثنائية ألف مبروك للجنة الخماسية ومسؤولي الدولة على عودة كرة القدم بعد جائحة كورونا لجميع الأقسام بالإجراءات الاحترازية، مبروك لمؤمن زكريا مبروك لأحمد فتحي الإخلاص وحب واحترام الجماهير، مبروك للمهندس حسام الزناتي كادر محترم ومبروك للجنة المسابقات».

وأضاف فضل: «ألف مبروك للنادي الأهلي مجلس اداراته وجماهيره المحترمة وتتويجه بالبطولة الـ 42 في تاريخه ودائما في تقدم ويارب تكمل بمنتخبنا الوطني لمباراتي توجو ونتمني نهائي أفريقي مصري خالص بالأهلي والزمالك وأخيرا بالتوفيق للمنظومة الرياضية أخلاقيا قبل فنيا».

وكانت أنباء قد ترددت بقوة في الساعات الأخيرة عن رغبة فضل في التقدم بمذكرة ضد كهربا للجنة الانضباط على ما بدر منه تجاهه لحظة تسلم الفريق الأحمر درع الدوري.