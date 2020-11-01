شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبًا.. وجماهير النادي لم ‏تخذلني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن إنهاء مشواره مع القلعة الحمراء كان قراراً صعباً للغاية.

وأوضح خلال تصريحات لقناة الأهلي: «القرار كان صعباً بعد 12 عاماً قضيتهم داخل أروقة النادي حملت الكثير من الذكريات السعيدة».

وأضاف الجوكر: «أشكر الله على السنوات التي قضيتها لاعباً في الأهلي وكل الشكر لمجالس إدارت النادي التي عاصرتها واللاعبين».

وأتم حديثه برسالة لجماهير الأهلي: «أشكركم على ثقتكم فلم تخذلوني أبداً».

وانتهت مسيرة فتحي مع الأهلي بنهاية لقاء طلائع الجيش ونهاية عقده مع النادي.