شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبًا.. وجماهير النادي لم تخذلني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن إنهاء مشواره مع القلعة الحمراء كان قراراً صعباً للغاية.
وأوضح خلال تصريحات لقناة الأهلي: «القرار كان صعباً بعد 12 عاماً قضيتهم داخل أروقة النادي حملت الكثير من الذكريات السعيدة».
وأضاف الجوكر: «أشكر الله على السنوات التي قضيتها لاعباً في الأهلي وكل الشكر لمجالس إدارت النادي التي عاصرتها واللاعبين».
وأتم حديثه برسالة لجماهير الأهلي: «أشكركم على ثقتكم فلم تخذلوني أبداً».
وانتهت مسيرة فتحي مع الأهلي بنهاية لقاء طلائع الجيش ونهاية عقده مع النادي.
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