شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مدافعه بعد 5 دقائق.. تاريخ الزمالك مع صافرة بكاري جاساما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الجامبي بكاري جاساما على مقربة شديدة من اسناد له مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

ووفقاً لتقارير مغربية فإن جاساما بات قريباً من إدارة مواجهة الزمالك والرجاء في الرابع من نوفمبر الجاري بملعب القاهرة، والتي يكفي خلالها بطل مصر انتزاع التعادل من أجل قطع بطاقة الترشح للنهائي وضرب موعداً مع الأهلي.

صافرة جاساما لم تكن منصفة للزمالك في العديد من المشاهد خلال إدارته لمباريات الفارس الأبيض على المستوى الأفريقي.

وأدار جاساما 4 مباريات للزمالك على مدار مشواره التحكيمي.

أخر مباراة أدارها الجامبي للزمالك كانت بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2016 أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، والتي حسمها الأخير بهدف عكسي.

المباراة الأشهر للزمالك مع جاساما، كانت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية 2015 أمام النجم الساحلي التونسي بملعب بتروسبورت، وقام الجامبي بطرد المدافع علي جبر بعد أقل من 5 دقائق على انطلاق المباراة، حارماً الفارس الأبيض من ريمونتادا تاريخية، حيث فاز الزمالك بثلاثية نظيفة لكنها لم تكن كافية لانتزاعه بطاقة الترشح.

هزيمة جديدة للزمالك مع صافرة جاساما، والتي تلقاها أبناء ميت عقبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2014 بهدفين مقابل هدف، في ولاية المدير الفني ميدو، وسجل مؤمن زكريا هدف الزمالك الوحيد يومها.

كما أدار جاساما لقاء الزمالك ودوالا الكاميروني بالقاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2016، والذي حسمه الأبيض بثنائية نظيفة.