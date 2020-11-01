شكرا لقرائتكم خبر عن «فاروق»: الأهلي سيعاقب كهربا بسبب مشادته مع محمد فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي محمد فاروق، إن الأهلي قرر معاقبة لاعبه محمود عبدالمنعم «كهربا» على خلفية مشادته مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

وأضاف فاروق خلال برنامج «البريمو» المذاع على شاشة قناة «تن» :«الأهلي قرر معاقبة كهربا بعد مشادته مع فضل خلال تسلم درع الدوري الممتاز بعد مباراة طلائع الجيش».

وكان كهربا قد اتهم فضل بالتعدي عليه ودفعه خلال استقباله لمؤمن زكريا في لحظات استلام فريق الأهلي درع الدوري.