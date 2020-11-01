شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يلمح إلى إلغاء مسابقة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إلى إمكانية إلغاء منافسات كأس مصر في الموسم الجاري.
وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: «كأس مصر هذا الموسم على المحك».
وواصل: «مباريات الكأس لن تقام في نوفمبر الجاري كما يظن البعض وهي محل دراسة حتى الآن».
وأنهى تصريحاته: «في حالة استكمالها فسيتم ذلك بالتزامن مع الدوري الجديد 2020-2021».
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