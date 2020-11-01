شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يلمح إلى إلغاء مسابقة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إلى إمكانية إلغاء منافسات كأس مصر في الموسم الجاري.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: «كأس مصر هذا الموسم على المحك».

وواصل: «مباريات الكأس لن تقام في نوفمبر الجاري كما يظن البعض وهي محل دراسة حتى الآن».

وأنهى تصريحاته: «في حالة استكمالها فسيتم ذلك بالتزامن مع الدوري الجديد 2020-2021».