عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفالية الأهلي بالدوري المصري.. مشادة ووداع وتتويج خاص

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

شهدت احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري العديد من اللقطات البارزة، غير أن هناك 3 لقطات خطفت الأنظار بشكل خاص.



وكان الأهلي قد اختتم الدوري المصري، الذي حصده للمرة الـ42 في تاريخه، بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

وبعد المباراة، نظم الاتحاد المصري لكرة القدم احتفالية خاصة لتتويج الأهلي باللقب الـ42، وذلك على ملعب السلام.

وداع أحمد فتحي

الاحتفالية شهدت وداعا خاصا لأحمد فتحي، قائد الفريق، بعدما خاض آخر مبارياته معه قبل الانتقال إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وغادر فتحي الملعب بديلا قبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة، ليحوذ على تحية كل المتواجدين في الملعب.

وبعد المباراة، حرص لاعبو الأهلي على وداع أحمد فتحي بطريقة مميزة، بعدما لعب لصالح الفريق الأحمر على مدار 13 عاما.

وانتقل فتحي إلى الأهلي في 2007، لينجح في قيادة الفريق لتحقيق 19 لقبا، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، والدوري المصري 10 مرات.

وقرر فتحي الرحيل عن الأهلي عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي، لينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

تتويج مؤمن زكريا

مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصاب بمرض نادر، كان صاحب الظهور الأبرز في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري.

وحرص محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي على الاحتفال بهدفه الثالث في شباك طلائع الجيش من خلال رفع القميص الخاص به، لتظهر بالأسفل صورة مؤمن زكريا.

وتواجد مؤمن زكريا في المدرجات قبل انطلاق المباراة، حيث تلقى تحية كبيرة من قبل جميع المتواجدين في المدرجات لمتابعة المباراة.

وبعد المباراة، التقط اللاعب صورة خاصة مع درع الدوري، ليطلق الكثيرون على اللقب "دوري مؤمن زكريا".

مشادة جديدة

وبعيدا عن المظاهر الاحتفالية، شهد حفل التتويج مشادة بين محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشبت المشادة عندما اقترب فضل من لاعب الأهلي، ليقوم الأخير بدفعه، قبل أن يتدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، والموجودون في المحيط لتهدئة الأوضاع.