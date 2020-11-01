شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: حارس بيراميدز مقصر وعليه الاستفادة من محمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتقد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق وفريق سموحة الحالى، أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز، مؤكدًا إنه قصر فى حق نفسه ولم يعمل على تطوير موهبته ليصبح فى مكانة أخرى، قائلاً: "أحمد الشناوى خذلنى، لإنه صاحب موهبة غير عادية وإذا اهتم بنفسه وعمل على تحقيق النجاحات سيكون فى مكانة أخرى على الإطلاق، وعليه أن ينظر لمحمد الشناوى حارس الأهلى الذى يعيش حياته لتحقيق أهدافه والعمل على النجاح فقط".

أضاف ناجى خلال حواره فى برنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه فوجئ بإمكانيات الهانى سليمان حارس مرمى سموحة، لافتًا إلى إنه خليفة عصام الحضرى فى حبه وإصراره على خوض التدريبات، وأشعر بإننى ظلمته لعدم ضمه لصفوف المنتخب حينما كنت مدربًا لحراس الفراعنة.

وأشاد ناجى بمحمد أبو جبل ومحمود جنش، مؤكدًا أن الثنائى من نوعية الحراس المميزة، لافتًا إلى إنه مطمئن على مستقبل حراسة مرمى مصر، مطالبًا بالسماح للحراس بخوض تجارب الاحتراف الخارجى.

وكان مدرب حراس سموحة علق على عودة الحضرى للملعب قائلاً: "عصام الحضرى ممكن يرجع للملاعب كمدرب حراس مرمى، لمن إذا قرر العودة كلاعب ممكن، هو بيتمرن يومياً وماحدش يقدر يتوقعه، وبعض لحراس كبار السن يستخدموا قدرتهم على التمركز لمعالجة القصور فى الحركة، وإذا سألنى فى عودته سأنصحه بألا يعود كلاعب، ومتى سيبدأ التدريب هل فى سن 80 سنة، يجب أن يفكر فى المرحلة الثانية".