شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى كرة السلة يستعد للمشاركة فى البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد منتخب ناشئى كرة السلة تحت 18 سنة، للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم، حيث دخل المنتخب فى معسكر، يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر، والتى اختارها محمد الكردانى المدير الفنى لمنتخب مصر لناشئين السلة تحت 18 سنة كل من مهاب ياسر، مؤمن طارق، محمد حازم، محمود وليد، مالك ياسر، عبد الله ناصر، على انور، حسين ياسر، بلال عبد المطلب، عمر شكرى، عمر خيرى، اسماعيل عبد الهادى، على ياسر، سليم تامر، عمر بهاء، احمد ريحان، عمر جابر، شهاب محمد، محمد أشرف.

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إيقاف النشاط المحلى لمختلف بطولات كرة السلة على مستوى الرجال والسيدات نظرا لارتباطات المنتخبات المختلفة أفريقيا، حيث يرتبط منتخب الرجال بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، وكذلك ارتباط منتخبات الناشئين بالبطولة الأفريقية بنات وأولاد.

وبدأ منتخب السلة رجال معسكرا مغلقا بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، استعدادا لتصفيات أفريقيا، ويعقب هذا المعسكر، تجمع آخر بالإسكندرية، استعدادا للبطولة التى تنطلق فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر بالبطولة التى يتواجد بها الفراعنة مع المغرب وأوغندا ومنتخب آخر لم يتحدد حتى الآن.