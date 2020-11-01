شكرا لقرائتكم سيف زاهر :موسيماني سيعتمد على صالح جمعة..والعربي يروى بدايته مع الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمد الاعلامى سيف زاهر أن الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى سيعتمد على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من الموسم المقبل لانه من أهم أولويات وخطط المدرب الإفريقي كونه لاعب حريف يجيد التعامل مع الكرة مضيفا العربي بدر والناشيئن ضمن مكاسب النادى الاهلى.

فيما قال العربي بدر فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة أون تايم سبورت 1 on time sport ، الحمد لله تم تتويجنا بالدورى فى المعلب فى هذا الموسم بخلاف الموسم الماضى والاحتفال فى فندق.

ورى العربي بدايته مع الاهلى قائلا بدأت فى اختبارات مع النادى الاهلى منذ 2011، وموجود حتى الان مع الفريق وانضممت للفريق الأول منذ 3 سنوات

وأضاف دورى هذا الموسم هى البطولة الثانية مع الفريق الاول وحصدت 9 بطولات مع الناشئين ، ولى أخ واحد مختار وشقيقتى متزوجة وكلنا أهلاوية ولم أشترى سيارة حتى الان.

وأتم موسيمانى مدرب كبير منحنى الثقة والفرصة الكبيرة للتواجد ضمن صفوف الفريق وأتمنى الاستمرار مع الأهلى