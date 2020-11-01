بطولة السعودية: الاتحاد يحسم الديربي مع الأهلي

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الرياض: أنهى الاتحاد تفوق الأهلي في السنوات الثماني الأخيرة، بعدما تغلب عليه 2-0 في ديربي جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وهذا الفوز هو الأول للاتحاد على الأهلي في الدوري منذ 8 سنوات والأول على ملعب الجوهرة الذي لم يحقق خلاله سوى فوز وحيد في مسابقة كأس ولي العهد.

ويدين الاتحاد بالفوز إلى الثنائي البرازيلي رومارينيو (8)، وغاري رودريغيس من الرأس الأخضر (16).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط.

وبعد مرور سبع دقائق وضع رومارينيو فريقه الاتحاد في المقدمة عندما استفاد من الكرة التي فشل ياسر المسيليم في ابعادها ليعيدها قوية داخل المرمى (8).

وكاد اللاعب نفسه أن يضيف هدفاً ثانياً، ولكن كرته مرت بجانب القائم (11). ومن هجمة سريعة مرر فهد المولد كرة لزميله رودريغيس الذي صوبها قوية إلى يمين ياسر المسيليم (16).

ولاحت فرصة للأهلي لتقليص الفارق ولكن كرة السوري عمر السومة تصدى لها البرازيلي مارسيلو غروهي بقبضته وأبعدها عن منطقة الخطر (24).

وأنقذ المسيليم مرماه من هدف ثالث عندما تصدى لكرة فهد المولد القوية وأمسكها على دفعتين (26). وصوب البرازيلي لوكاس ليما كرة قوية من زاوية صعبة، ولكن غروهي واصل حضوره القوي وأمسك الكرة على دفعتين (42).

وفي الشوط الثاني بحث الأهلي عن تقليص الفارق وكان فريباً منه لولا القائم الذي تصدى لكرة الروماني ألكساندرو ميتريتسا القوية (53).

وصوب السومة كرة قوية من مسافة بعيدة لكنها مرت بجوار القائم (56). واقترب الأهلي من تقليص الفارق ولكن رأسية السومة مرت بجانب القائم (70)، وكرر السوري محاولاته وصوب كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، ولكن غروهي أمسك الكرة ببراعة (90).

وحقق الهلال فوزاً سهلاً عندما تغلب على ضيفه ضمك 2-0، سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميس (17 و 60) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعدما اشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه إبراهيم الشنيحي (80).

ورفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط بينما بقي ضمك من دون نقاط.

وألحق أبها الخسارة الأولى بضيفه الاتفاق، عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل ثلاثية أبها، السويدي كارلوس ستراندبيرغ (24) والأسترالي كريغ غودوين (38) ومعاذ عفانة (72)، فيما سجل هدفا الاتفاق، حامدالغامدي (80) وعبدالله السالم (90 +2).

وشهدت المباراة قبل نهاينها بست دقائق، طرد لاعب أبها رياض شراحيلي ببطاقة حمراء.

ورفع أبها رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط.