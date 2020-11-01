بطولة مصر: الاهلي يحتفل بالدوري بفوز كبير على طلائع الجيش

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القاهرة: احتفل الاهلي بلقبه بطلا للدوري المصري للمرة ال42 في تاريخه والخامس تواليا بفوز كبير على مضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة السبت في ختام موسم 2019-2020 الاطول في تاريخ مسابقة الدوري المحلي منذ انطلاقها موسم 1948-1949.

واستمر الموسم الحالي 405 ايام بعدما انطلق في 21 ايلول/سبتمبر 2019 ، وتوقف في 15 اذار/مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ثم عاد واستأنف في 6 اب/اغسطس 2020 ليسدل الستار عليه اليوم.

تقدم الاهلي عن طريق محمد سليمان في الدقيقة الاولى واضاف الانغولي جيرالدو داكوستا الهدف الثاني (18)، وعزز محمود عبد المنعم "كهربا" تقدم فريقه بهدف ثالث (37).

ورفع الاهلي رصيده الى 89 نقطة في صدارة الترتيب ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد مرات الفوز موسم 2017-2018، ب28 فوز هذا الموسم ايضا، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعقب نهاية المباراة ودع لاعبو الاهلي وجهازهم الفني ومجلس الادارة قائد الفريق احمد فتحي بعد نهاية مشواره مع الفريق وتسلمه درع الدوري وانتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ، وبحضور مؤمن زكريا لاعب الاهلي البعيد عن المشاركة في المباريات من موسم ونصف لاصابته بمرض نادر ويعالج حاليا.

وتعادل بيراميدز مع ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في ختام مشوارهما في بطولة الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

تقدم المقاولون العرب عن طريق محمود سيد (10)، وأضاف كريم مصطفى الهدف الثاني (24)، وقلص الفارق لبيراميدز محمد فتحي (40)، وعادل النتيجة لأصحاب الارض التونسي عمر العيوني (71 من ركلة جزاء).

وخاض بيراميدز المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء وغاب نجومه وفي مقدمتهم قائد الفريق وهداف الدوري عبد الله السعيد برصيد 17 هدف رافعا رصيده الى 65 نقطة في المركز الثالث ، فيما رفع المقاولون رصيده الى 54 نقطة في المركز الرابع. وانهي سموحة موسمه بفوز سهل على ضيفه إف سي مصر بهدفين نظيفين بإستاد الإسكندرية سجلهما حسام حسن (16) وناصر ماهر (45+2).

ورفع سموحة رصيده إلى 51 نقطة انفرد بها بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد اف سي مصر الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.