شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي كرة السلة يستعد للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئى كرة السلة تحت 18 سنة، للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، حيث دخل المنتخب في معسكر، يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وتضم قائمة المنتخب في المعسكر، والتي اختارها محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لناشئين السلة تحت 18 سنة كل من مهاب ياسر، مؤمن طارق، محمد حازم، محمود وليد، مالك ياسر، عبد الله ناصر، على انور، حسين ياسر، بلال عبد المطلب، عمر شكري، عمر خيري، اسماعيل عبد الهادي، على ياسر، سليم تامر، عمر بهاء، احمد ريحان، عمر جابر، شهاب محمد، محمد أشرف.

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إيقاف النشاط المحلى لمختلف بطولات كرة السلة على مستوى الرجال والسيدات نظرا لارتباطات المنتخبات المختلفة أفريقيا، حيث يرتبط منتخب الرجال بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، وكذلك ارتباط منتخبات الناشئين بالبطولة الأفريقية بنات وأولاد.

وبدأ منتخب السلة رجال معسكرا مغلقا بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، استعدادا لتصفيات أفريقيا، ويعقب هذا المعسكر، تجمع آخر بالإسكندرية، استعدادا للبطولة التى تنطلق فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر بالبطولة التى يتواجد بها الفراعنة مع المغرب وأوغندا ومنتخب آخر لم يتحدد حتى الآن.