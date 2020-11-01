شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يستقبل مؤمن زكريا بالأحضان في مباراة الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صالح جمعة لاعب الأهلى زميله مؤمن زكريا بالأحضان خلال المباراة التي جمعت المارد الأحمر وطلائع الجيش مساء السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

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حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلي في المباراة في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأحرز محمود كهربا الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 36.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز في 28 وتعادل في 5 وخسر في واحدة، فيما سجل 74 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط، ومن المقرر أن يتسلم الأحمر درع الدوري في مباراة اليوم.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما ضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : علي لطفي، وخط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا، والهجوم: كهربا.