شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى: شريف اكرامى تسبب فى تأجيل فكرة رحيلى عن الاهلى حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى انه سبق وطلب الاعارة لناد اخر حبا فى المشاركة وأتمنى الاستمرارية مع الاهلى.وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة أون تايم سبورت 1 on time sport ، رحيل شريف اكرامى تسبب فى تأجيل فكرة رحيلى عن الاهلى حاليا .

وواصل لطفى أتمنى التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا لو كان المنافس الزمالك أو الرجاء وأحلم بتحقيق البطولة الافريقية التاسعة مع الاهلى

وزاد حارس مرمى النادى الأهلى ، مصطفى شوبير أخويا وحارس كبير وأحمد طارق سليمان وهما من الحرس الواعدين ولهما مستقبل كبير، مضيفا المنافسة بين حراس المرمى لا تعنى انقطاع العلاقات بينهم

أعرب علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق قاتل من أجل بلوغ هذه اللحظة والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي.

ووجه لطفي التهنئة لزميله محمد الشناوي، بعدما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة على مدى 28 مباراة هذا الموسم.

وأكد أن الفريق سيغلق صفحة الدوري سريعًا من أجل التركيز في النهائي الإفريقي، الذي يعد التحدي الأكبر للفريق هذا الموسم.

وشدد لطفي على أن الإصابة التي تعرض لها مساء اليوم، بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق، بعدما تعرض لكدمة في كرة مشتركة مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش.