شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة في الطلائع قبل بدء الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب نهاية مباراتهم مع الأهلى بالجولة الأخيرة للدوري والتى أقيمت على استاد الأهلى والسلام فى الأسبوع الرابع والثلاثين للمسابقة، ومن المقرر أن يستأنف الطلائع تدريباته الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكانت مباراة طلائع الجيش والأهلى المباراة الأخيرة لستة نجوم من طلائع الجيش تنتهى إعارتهم بنهاية الدورى، وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته بنهاية مباراة نادى مصر بالجولة 33 للمسابقة، حيث لا يحق له المشاركة فى لقاء الأهلى.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعد أن حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح ، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .

ونجح الطلائع في التعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للأهلى فى صفقة انتقال حر بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد. وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعي هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح في تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادي دجلة والداخلية وإنبي والنجم الساحلي التونسي وبيراميدز.