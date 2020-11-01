عربي بدر يشكر موسيماني ويعلق على تتويج الأهلي بالدوري

أبدى عربي بدر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته البالغة بالحصول على لقب الدوري الممتاز مع الفريق، مؤكدًا أنه يتقدم بالشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي منحه الفرصة للمشاركة فيالمباريات.
وأكد عربي أنه سعيد بقيام الجهاز الفني بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للعب مع الفريق الأول والظهور بشكل جيد، مشددًا على أنه نجاح لقطاع الناشئين،ويكسب اللاعبين خبرات كبيرة بالتدريبات مع الفريق الأول على مدى 3 سنوات.
وتمنى اللاعب الشاب أن يحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكي يواصل سجله الرائع كأكثر فريق حصولًا على البطولة، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته، لافتًا إلى أنه حلم كبير يحلم به جميع اللاعبين.
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