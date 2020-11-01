سامي قمصان: موسيماني لم يحسم ملف لاعبي الأهلي المعاريين

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الفريق المعارين من العودة بالموسم الجديد.
وقال قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد".
وتابع: "موسيماني يعمل على عدد من الملفات ونحن ننقل له الصورة بمنتهى الأمانة ولكن لم نحسم عودة أي لاعب والاسماء التي تتردد غير صحيحة".
وعن عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، شدد: "كما أكدت الأمر متاح أمامه ولكن موسيمانيلم يحسم موقفه".
وتابع: "صالح جمعة بدأ في مرحلة العودة من جديد ويستعد بشكل جيد بدنيا في الوقت الحالي".
وأضاف: "موسيماني يعطي كل اللاعبين الأمل في المشاركة واللعب والأمر انعكس على كل اللاعبين بشكل جيد والأهلي هو الفريق الأحق بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا"
وأتم "تتويج الأهلي بالدوري جاء بفضل مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".
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