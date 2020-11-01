سامي قمصان: موسيماني لم يحسم ملف لاعبي الأهلي المعاريين

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الفريق المعارين من العودة بالموسم الجديد.

وقال قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الباب مفتوح أمام الجميع من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد".

وتابع: "موسيماني يعمل على عدد من الملفات ونحن ننقل له الصورة بمنتهى الأمانة ولكن لم نحسم عودة أي لاعب والاسماء التي تتردد غير صحيحة".

وعن عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة، شدد: "كما أكدت الأمر متاح أمامه ولكن موسيماني

لم يحسم موقفه".

وتابع: "صالح جمعة بدأ في مرحلة العودة من جديد ويستعد بشكل جيد بدنيا في الوقت الحالي".

وأضاف: "موسيماني يعطي كل اللاعبين الأمل في المشاركة واللعب والأمر انعكس على كل اللاعبين بشكل جيد والأهلي هو الفريق الأحق بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا"

وأتم "تتويج الأهلي بالدوري جاء بفضل مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".