برشلونة يواصل التعثر بتعادل مخيب مع ديبورتيفو ألافيس

أجبر ديبورتيفو ألافيس ضيفه برشلونة على التعادل 1-1 يوم السبت في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني.



وظهر ديبورتيفو ألافيس كمنافس قوي جداً وخاصة على المستوى الدفاعي إذ افتتح التسجيل بفضل لويس ريوخا (31) وحافظ على الهدف حتى نهاية الشوط الأول.

وبدا صاحب الأرض متماسكاً مع الثاني حتى لحظة طرد جوتا بيليتيرو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (62) ليتلقى هدف التعادل الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان (63).



وضغط برشلونة بشكل مكثف في الدقائق المتبقية محاولاً الخروج بالنقاط الثلاث بشتى الطرق لكنه اصطدم بتألق الحارس باتشيكو والتمركز الجيد للاعبي ألافيس في المناطق الدفاعية.



وصار رصيد برشلونة وألافيس 8 نقاط ليستمر الفريق الكاتالوني في معاناته على مستوى النتائج في الليغا.



وهذه المباراة الرابعة توالياً التي يفشل بها برشلونة في الفوز بعد تعادله مع إشبيلية وخسارتيه من خيتافي وريال مدريد.



وسجّل غريزمان هدفه الأول مع برشلونة هذا الموسم في الليغا بطريقة جميلة لكن ذلك لم يمنعه من التعبير عن استيائه من النتيجة بعد المباراة.



وقال غريزمان إنه يسعى للتحسن وكان يأمل تحقيق الفوز لتعويض جماهير برشلونة عن خسارة الكلاسيكو في المرحلة الفائتة.