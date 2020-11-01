باريس سان جيرمان يحقق فوزاً عريضاً على أرض نانت 

عاد باريس سان جيرمان بثلاثة نقاط غالية عقب تغلبه خارج ملعبه على نانت بثلاثة أهداف دون رد السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف، ودخل سان جيرمان الشوط الثاني بقوة إذ أحرز هدفه الأول في الدقيقة 47 عن طريق أندير هيريرا قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 88 تمكن بابلو سارابيا من إضافة الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد الفريق الباريسي إلى 21 نقطة في الصدارة بعد أن حقق انتصاره السابع مقابل خسارتين، فيما تجمد رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

وبعد شوط أول سلبي لم تسدد فيه أي كرة بين الخشبات الثلاث، نجح الإسباني أندير هيريرا في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الأول مستغلاً تمريرة عرضية من كيليان مبابي قبل ان يضيف مبابي نفسه الثاني من ركلة جزاء إثر إعاقته داخل المنطقة (65).



وسنحت فرصة ذهبية لنانت لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها قادر بامبا لكن حارس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لمحاولته ببراعة في الدقيقة 70. واختتم الإسباني بابلو سارابيا التسجيل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.



خاض سان جيرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار، الذي خرج مصاباً من مباراة أسطنبول باشاكشيهير التركي الأربعاء.

وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق التركي المضيف في الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا الذي شارك مكانه أساسيا اليوم.

ولن يكون نيمار جاهزا للعب حتى فترة التوقف الدولية المقررة منتصف الشهر المقبل، وسيغيب بالتالي عن مباراة رين في الدوري الفرنسي في ملعب بارك دي برانس في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة لايبزيغ الألماني الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

ويشكل غياب نيمار ضربة موجعة لمدربه الألماني توماس توخل الذي يعاني من إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتينيان ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والألماني يوليان دراكسلر والإسباني خوان برنات.



وكان سان جيرمان استعاد توازنه في دوري الأبطال بعد عودته من اسطنبول بالفوز على باشاكشيهير التركي بهدفين نظيفين ليعوض نوعا ما سقوطه في عقر داره امام مانشستر يونايتد الانكليزي 1-2 في الجولة الأولى.



وضمن المرحلة ذاتها تغلب رين على بريست 2-1، ورفع رين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث.



وافتتح بريست التسجيل بواسطة فرانك هونورا مستغلاً كرة رأسية من البينيني ستيف ميشال مونييه في الدقيقة 58، ليرد عليه رين بهدفين لقائده داميان دا سيلفا من كرة رأسية في الدقيقة 66 والمغربي نايف أكرد بكرة رأسية أيضاً مستغلاً ركلة حرة نفذها بنجامين بوريغو 70.

وتجمد رصيد بريست بذلك عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

المصدر: بي إن سبورت