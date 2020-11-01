شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: أبو جبل أفضل من الشناوي.. وبن شرقي أحسن لاعب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاضل أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، بين لاعبي الأهلي والزمالك في عدد من المراكز.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «محمد أبوجبل أفضل حارس مرمى في الدوري المصري وأفضل من محمد الشناوي».

وأضاف: «محمود الونش ومحمود علاء أفضل قلوب دفاع في الدوري المصري».

وأتم: «أشرف بنشرقي أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري هذا الموسم».